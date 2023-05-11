Osmangazi Belediyesi'nde memurlar yemin etti

Osmangazi Belediyesi’nde uzun yıllardır sözleşmeli personel olarak çalışan 166 kişi memur olmaya hak kazandı. Memurluğa geçen personel için yemin töreni düzenlendi.

26 Ocak 2023 tarihli 32085 sayılı resmi gazete yayınlanan kanunla birlikte 7433 sayılı Devlet Memuru Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunun 3’üncü maddesi ile mahalli idarelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçmesine imkan sağlamasının ardından Osmangazi Belediyesi’nde 166 sözleşmeli personel memur olmaya hak kazandı. Memur olmaya hak kazanan 166 çalışan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde düzenlenen törenle yemin etti. Düzenlenen yemin törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi Başkanı Ufuk Çömez, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum amirleri ve yeni memurların aileleri katıldı.

Yemin töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yeni yasayla sözleşmeliden kadroya geçip memur oldunuz. İşlerimiz hafiflemedi daha da artmış oldu. Bundan sonra daha fazla, dikkatli ve bu işin hakkını vererek çalışmamız gerekiyor. Biz güçlü bir aileyiz bu güçlü yapı içerisinde hizmetlerimiz daha fazla güçlenecek. Ben yeni memur arkadaşlarımızı tebrik ediyorum Allah muvaffak etsin” dedi.

Yemin törenin ardından yeni memurlar Başkan Mustafa Dündar’la hatıra fotoğrafı çektirdi.