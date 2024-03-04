Osmangazi Belediyesi'nden bir park daha

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçeye yeni bir park daha kazandırdı.

Görev yaptığı 15 yıllık süre içinde ilçeye çok sayıda hizmet kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yaşayan vatandaşların nefes alacağı yeni mekanlar oluşturmaya devem ediyor. Selamet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talepleri çerçevesinde bölgeye park kazandırmak için kolları sıvayan Başkan Dündar, bin 230 metre kare alan üzerine, içerisinde çocuk oyun gurupları, basketbol sahası, spor aletleri, oturma bankları ve yürüyüş yollarının bulunduğu Üsküp Parkı’nı hizmete açtı. 1 milyon 200 bin liraya mal olan park Selamet Mahallesi sakinlerinin kullanımına sunuldu. Gerçekleşen açılış törenine AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, Selamet Mahalle Muhtarı Erol Üsküplü ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların taleplerine anında cevap verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, “Buradan Üsküp’e ve burada yaşayan Üsküplülere selamlarımı gönderiyorum. Bizler mahallelerimizi sürekli geziyoruz. Muhtarlarımız ve halkımızla birlikteyiz. Mahallelerimizin ihtiyaç ve talepleri neyse bu istekleri yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri bizlere ulaştığında projeler üreterek bunları gerçekleştiriyor ve yeni yaşam alanları oluşturarakmahallelerimizin nefes almasınakatkı sağlamış oluyoruz. Parklar, bizlerin toplanma ve bir araya gelme yerleri. Burada ki mahalleler 60 yıl önce kurulmuş. O günün şartlarında planlaması olmadan yapılmış.Planlar dışında yapılanma olduğu için şimdi burada yeni bir hizmet yapmak oldukça zor oluyor. Bizler hizmet yapmak için kamulaştırma yapmak zorunda kalıyoruz. Durum böyle olunca yapılan en ufak hizmetin dahi maliyeti kat kat artıyor. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak, ihtiyaçları en iyi şekilde belirliyor ve bütçemizi israf etmeden yerinde kullanıyoruz” dedi.

“850’nin üzerinde parkımız var”

Osmangazi’de her mahalleye parklar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Üsküp Parkı’niinşa ettiğimiz alan kötü görüntüsü olan bir yerdi. Bizler, bu parka benzer şekilde mahallelerimizde birçok park inşa ettik. Osmangazi ilçemizde 850 adetin üzerinde parkımız var, yeni açtığımız Üsküp Parkı ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Selamet Mahallesi Muhtarı Erol Üsküplü de şahsı ve mahalle sakinleri adına yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.