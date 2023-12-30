Osmangazi Belediyesi'nden camilere hizmet eli

Osmangazi Belediyesi, Adalet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların eksikliğini hissettiği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’dan talep ettiği kuran kursu ve hizmet binası kısa sürede bitirilerek hizmete açıldı. Adalet Camii yanında 2 katlı olarak inşa edilen kuran kursu binasının içinde çay ocağı, abdesthane, tuvaletler, sınıflar bulunuyor. Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte camiinin etrafı mahalle sakinlerinin güzel vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

Cuma namazını Adalet Camii’nde kılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, namaz sonrasında Kuran kursu binasını ziyaret etti. Kurs binasının açılışına Başkan Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi’nin her mahallesini hizmetlerle donattıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Adalet Mahallesi’ne yeni bir hizmet kazandırdık. Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşların nefes alabileceği yerler oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar Adalet Mahallemize muhtarlık binası, meydan düzenlemesi, yeni pazar yeri, 7 tane okulun çevre düzenlemesi ve yeni parklar gibi hizmetlerimiz oldu. Yeni açtığımız kuran kursunun ve çevre düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un yaptığı duanın ardından kurs binası hizmete açıldı. Başkan Dündar, Kur’an-ı Kerim kursundaki eğitim alan kadınları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.