Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Osmangazi Belediyesi’nin 9 milyar 525 milyon lira olan 2026 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2026 yılı bütçemiz kabul edildi, hayırlı olsun. Allah hayırlı işlere harcamayı nasip etsin" dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yönettiği toplantıda ‘2026 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’, 9 milyar 525 milyon lira olarak onaylandı. 2026 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. 2026 yılı gider bütçe tahmininde yer alan 9 milyar 525 milyon lira ödenekle, gelir bütçesinde tahmini 9 milyar 189 milyon 500 bin lira gelir, finansmanın ekonomik tablosundaki 335 milyon 500 bin lira net finansman karşılık gösterilmek suretiyle bütçede denklik sağlandı. Osmangazi Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre 3 milyar 218 milyon lira artış gösterdi.

"Kılı kırk yarıp her şeyi düşünerek bütçeyi hazırladık"

Sözlerine "10 Kasım’da sonsuzluğa uğurladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu şad, mekanı cennet olsun" diyerek başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "3 aydır bu bütçeyi hazırlamak için çalışan, gece gündüz emek sarf eden başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Gerçekten kılı kırk yararak, her şeyi düşünerek, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi, yüksek enflasyon ortamını, iş dünyasının, emeklinin, emekçinin, esnafın, sanayicinin ve iş insanlarının, Türkiye’de yaşayan 86 milyon yurttaşın yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak bütün müdürlüklerimiz, ilgili bürokratlarımız gerçekten çok titiz bir çalışma yaptılar. Onların emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bin 980 belediye içerisinde yüzde 1’lik dilime gireriz"

2025 bütçe gerçekleşme oranı kesin raporunun 2026’nın Mayıs ayında geleceğini belirten Başkan Aydın, "Onu da meclisimizde oyluyoruz. Ocak ayında kesin olmayan rakamlar bize geliyor. Geçen yıl bütçemizi giderde yüzde 90, gelirde de yüzde 85 oranında gerçekleşmeyle kapattık. Adı üzerinde bu tahmini bütçe. Kimse yüzde yüz gelir elde edebileceğini, ne kadar gider gerçekleşebileceğini öngöremiyor. Bu seneki tahminimizde son 2 aya baktığımızda yine aynı rakamları tutturacağız gibi görünüyor. Şu anda yılın yüzde 90’ı bitti. Giderde yüzde 75 civarındayız, gelirde de yüzde 70’deyiz. Kasım ayı vergi tahsilat ayı, gelir ve giderlere baktığımızda tahmini söylüyorum yüzde 90 gider, yüzde 85 de gelirle yılı kapatacağımızı öngörüyoruz. Tahmini bütçede yüzde 10’luk bir sapmayla tamamlayacağız gibi görünüyor. Bu da bin 380 belediye içerisinde baktığımızda yüzde 1’lik dilime gireriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bir buçuk yılda 120 bin ton asfaltlama çalışması yaptık"

Bir buçuk yılda acil toplanma alanlarını 200’den 439’a çıkarttıklarını söyleyen Başkan Aydın, "Konteyner sayıları şu anda 2 tane büyük, 1 tane küçük ama 2026 bütçemizde koyduğumuz rakam 30 mahallemize acil deprem ve diğer afetlerle ilgili toplanma alanı planladık ve bu bütçemize onu da koyduk. 2026 sonunda 30 mahallemiz, 2029 yılında da bütün mahallelerimize hedefimiz olan konteynerlerimizi koymuş olacağız. Sağlık tesisleriyle ilgili Ovaakça Sağlık Ocağı’nın yapımı bitti, yeni yerinde açılışını bekliyoruz. Kükürtlü Mahallesi’ndeki sağlık ocağının yeni yerine taşınmasıyla ilgili inşaat sözleşmemizi yapacağız. Yenikaraman Mahallemizde 2’inci katta olan sağlık ocağını bir park alanına taşıyarak, yaşlı yurttaşlarımızın oradan yararlanabileceği şekle getireceğiz. 1,5 yılda 120 bin ton yama, sıcak ve soğuk asfalt yapmış durumdayız. İlçe belediyeleri arasında bu konuda ilk 3’de veya birinci sırada olabiliriz. Temizlik hizmetleri, biz göreve gelmeden önce ve geldikten hemen sonra yaptığımız bütün anketlerde çöple ilgili şikayetler yüzde 18 civarındaydı, şu anda şikayet oranımız yüze 4’e kadar düştü. Temizlik işlerinde Osmangazi Belediyesi olarak bayağı iyi durumdayız. Bunu sokakta vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerden de görmekteyiz" diye konuştu.

"Talep gelen her mahallemize halı sahalarla ilgili adım atacağız"

Aksungur ve Çukurca mahallelerinde futbol sahalarının temellerini attıklarını belirten Başkan Aydın, "Gündoğdu Hala Sahası’nın açılışını yaptık. Soğanlı Millet Bahçesi’nin projesi bitti, o da onaylandığında iki tane büyük saha, iki tane halı saha, bir tane kapalı güreş salonu, bir tane kapalı masa tenisi salonu, basketbol sahası ve tenis kortlarıyla donatacağız. Bitmeden bize teslim edilen bugün 80 ile 100 milyon arası para harcanması gereken alanı atıl ve bakımsız durumundan çıkarttık. Gençlere ve spora hizmet edecek bir alan için çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Proje bittikten sonra onayını bekliyoruz. Sırameşeler Mahallesi’ndeki kapalı spor salonunun depreme dayanıksız olmasından dolayı yıkılan kısmıyla alakalı görüşmelerimizi yapmaktayız. Projeleri onaylatıp, bütçesini sağlarsak yapımına başlayacağız. Talep gelen her mahallemize halı sahalarla ilgili adım atıp, gençlerin sporla buluşmasını sağlayacağız. 2026 yılı itibarıyla kimsesiz ve kimsesi olmayanlar ya da yalnız başına kalmış düşkün durumda olanlara sıcak yemek yardımı, cenazelerden sonra taziyelerde vatandaşlarımıza yemek yardımını gündemimize aldık. İnşallah 2026 yılında bunu başlatacağız. 2026 yılı bütçemiz kabul edildi, hayırlı olsun. Allah hayırlı işlere harcamayı nasip etsin" dedi.