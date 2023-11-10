Osmangazi Belediyesi personeli Ata'yı andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85’inci yılında Osmangazi Belediyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi Belediyesi personeli tarafından da anıldı. Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Belediye binasının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ve diğer hizmet birimlerindeki personel de Atatürk’ü saygıyla anarken, bayraklar yarıya indirildi.