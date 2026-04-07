Osmangazi'de 'Ana Baba Okulu' kapılarını açıyor

Toplumun en temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmeye yönelik önemli projeleriyle dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, yeni ve kapsamlı bir eğitim programını daha hayata geçiriyor. "Güçlü Aile Sağlıklı Toplum" mottosuyla hazırlanan Ana Baba Okulu, ebeveynlere rehberlik edecek ve aile içi iletişimi daha sağlam temellere oturtacak zengin içeriğiyle kapılarını açıyor.

Osmangazi Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Bursa Aile Danışmanları ve Eğitimi Derneği iş birliğiyle 11 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği program, her Cumartesi saat 12.00’de gerçekleştirilecek. İlk dört oturum Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde, final oturumu ise Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılacak. Alanında uzman isimlerin katılacağı eğitimlerde; aile olmanın temel dinamiklerinden ebeveynlikte doğru sınırlar koymaya, çocukların değişen dünyadaki konumundan aile içi krizlerin fark edilmesine kadar pek çok önemli konu kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Kontenjanla sınırlı ve tamamen ücretsiz olarak sunulan Ana Baba Okulu, ebeveynlerin hem kendilerini geliştirmelerine hem de çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarına katkı sağlamayı amaçlarken, katılımcılara teorik bilginin yanı sıra günlük hayatta uygulanabilir pratik kazanımlar da sunacak.

Ailelere rehberlik edecek oturumlar planlandı

Program kapsamında gerçekleştirilecek oturumların ilki 11 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde "Aile Olmak ve Birlikte Yol Almak" başlığıyla yapılacak. Dr. Mesut Cevdet Yavuz, Psikolog Enes Yeşilağaç ve Aile Danışmanı Dilek Erol, aile olmanın temel dinamiklerini çok yönlü olarak ele alacak. 18 Nisan Cumartesi günü aynı yer ve saatte düzenlenecek ikinci oturumda "Anne-Baba Olmak: Rehberlik, Sevgi ve Sınırlar" konusu işlenecek. Aile Danışmanları Sema Çakmak, Sıraç Demir ve Şeydanur Aydın Kaptan, ebeveynlikte denge kurmanın inceliklerini katılımcılarla paylaşacak.

25 Nisan Cumartesi günü eğitim serisinin üçüncü oturumunda "Değişen Dünyada Çocuklar: Dış Etkiler ve Ailenin Koruyucu Rolü" başlığı altında Dr. Mesut Cevdet Yavuz, Psikolog Enes Yeşilağaç ve Psikolog İpek Polat, günümüz dünyasında çocukların karşı karşıya kaldığı riskleri ve ailelerin bu süreçte üstlendiği kritik rolü detaylı biçimde anlatacak. 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak dördüncü oturumda da "Aile İçi Şiddet ve İhmal: Sessiz Krizleri Fark Etmek" konusu ele alınacak. Aile Danışmanları Asiye Akar, Özge Alacan ve Sevnur Yılmaz, çoğu zaman görünmeyen sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturacak.

Programın final oturumu ise 9 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. "Zorluklar Karşısında Aile: Birlikte Dayanmak, Birlikte Güçlenmek" başlığıyla Aile Danışmanı Aylin Babaoğlu, ailelerin kriz anlarında nasıl daha dirençli ve dayanışma içinde olabileceğine dair önemli bilgiler aktaracak.

Ana Baba Okulu programına katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Osmangazi Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan "osmangazi.bel.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.