Osmangazi'de ara tatil şenlendi

Osmangazi Belediyesi, miniklerin ara tatil sevincini sanatla zenginleştirmek amacıyla ‘Toprak Ana’ tiyatro gösterisi sahneledi.

Ara tatili renklendirmek için harekete geçen Osmangazi Belediyesi, çocuklara özel ‘Toprak Ana’ tiyatro gösterisini sahneledi. Macera Bursa’nın masalsı atmosferinde düzenlenen oyuna, çocukların yanı sıra aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın tarafından yazıp yönetilen ‘Toprak Ana’ adlı tiyatro oyununda, çocuklara doğayla daha fazla iç içe olup, ona sahip çıktıklarında kendi yaşadıkları alanı daha da güzelleştirecekleri öğretildi. Oyun sonunda minikler, doğaya dair her bir unsurun yaşam döngümüzde ne kadar hayati bir yere sahip olduğunu fark ederek bilinçlendi.

Oyunda çocuklara doğa sevgisine sahip çıkmaları gerektiğini anlattığını söyleyen Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, "Bu çalışmayı, çocukların doğayla bütünleştiğini ve toprağın bir parçası olduklarını unutmamaları için hazırladım. Mitolojik öğelerle zenginleşen anlatıya çocuklar da interaktif biçimde katılıyor. Böylece hikayeyi hep birlikte yaşıyoruz. Bulunduğumuz mekanın güzelliği beni gerçekten etkiledi. Yaz aylarında dışarıda da etkinlik yapılabilecek alanların olması ayrı bir mutluluk. Zeytin ağaçlarıyla çevrili bu atmosfer için Erkan Aydın’a özellikle teşekkür ediyoruz. Bu imkanları sunmak çok kıymetli. Çocuklarla bir şeyler paylaşmak, onlara toprağı, doğayı, kokuyu ve yaşamın özünü hatırlatmak bence çok önemli. Hayatımın bu döneminde onları her şeyden çok önemsediğimi fark ediyorum. Bu nedenle onlar için çalışıyor, emek veriyor, üretiyorum" dedi.

Toprak Ana tiyatro oyununu aileleriyle birlikte büyük bir keyifle izleyen çocuklar ise ara tatillerini güzelleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.