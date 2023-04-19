Osmangazi'de bayram öncesi tatlı imalathanelerine sıkı denetim

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelere denetim uygularken, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.

Halkın sağlığı için Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede üretim yapan tatlı imalathanelerine denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin üretim yaparken temizliğe ve hijyen kullarına uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere bin 295 lira para cezası kesti. Yapılan denetimlerde bazı işletmelerin üretim alanında çöplerinin ağzı açık olduğu ve çalışanların bone takmadığı görüldü. Bir işletmede ise tezgâhın altında ayakkabı bulundu. Kurallara uymayan işletmelere para cezai işlem uygulanırken, hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.