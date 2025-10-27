Osmangazi'de cumhuriyet ruhunu yansıtan fotoğraf sergisi

Osmangazi Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları kapsamında Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) iş birliğiyle düzenlediği ‘Cumhuriyet ve Bursa’ Fotoğraf Sergisi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen ‘Cumhuriyet ve Bursa’ Fotoğraf Sergisi’nin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra BURFOD Başkanı Serpil Savaş, BURFOD Başkan Yardımcısı Fahrettin Beceren, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mesut Özkeser, babası İhsan Celal Antel’in çektiği fotoğrafların sergilenmesinde büyük katkı sunan Afif Antel ile eşi Oya Antel, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet coşkusunu Bursa’nın tarihi ve kültürel kimliğiyle buluşturan sergide kentin farklı dönemlerinden izler taşıyan toplam 50 fotoğraf, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Merhum sanayici ve iş adamı İhsan Celal Antel’in fotoğraf arşivinden derlenen serginin Cumhuriyet tarihinde eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkardığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursa, Cumhuriyette ve Atatürk’ün hayatında çok önemli izleri olan bir şehir. Ancak çoğu belge ve fotoğraf bugüne kadar kayıt altına alınmamış. Oysa bu fotoğraflar, şehrin belleğini oluşturan en değerli hatıralardır. Sergideki kareler, bizden sonraki nesiller için kalıcı ve somut birer örnek olacak. Cumhuriyet’in ilk yıllarını, o yıllarda bayramların nasıl kutlandığını, şehrin nasıl bir ruh taşıdığını bu fotoğraflar sayesinde görebileceğiz. Elbette zamanla şehir çok hızlı büyüdü, sanayileşti ve değişti. Bu süreçte ne yazık ki o eski dokuyu, o tarihi atmosferi tam koruyamadık. Ama en azından bu karelerle yeni kuşaklara bir miras bırakıyor, bilmediğimiz bir Bursa’yı onlara tanıtıyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yılı kutlu olsun. Nice 102 yıllara" dedi.

Günümüzde kelimelerden çok görsellerin konuştuğunu belirten Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (BURFOD) Başkan Yardımcısı Fahrettin Beceren de, "Geçmişle bağımızı unutmadan onu geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu. Ne yazık ki Bursa’nın güçlü bir hafızası yok. Ama bu boşluğu yürekten gelen bir gönüllülükle dolduran Antel ailesi ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mesut Özkeser var. Onlar, bu kentin belleğine ışık tutan çok değerli insanlar. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü geleceğe taşıyacağımız değerleri, geçmişi sağlam bir zemine oturtmadan yaptığımızda her şey havada kalır. Bu çerçevede sergimiz, belge niteliği taşıyor ve geleceğe ışık tutacak önemli veriler sunuyor. 10 Kasım’a kadar devam edecek bu sergiyi, tüm Bursalılar ziyaret etmeli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın ile protokol üyeleri, serginin açılış kurdelesini kesti. Fotoğrafları sergi sahibi Afif Antel ve eşi Oya Antel ile tek tek inceleyen Başkan Aydın, daha sonra ise Antel ailesine teşekkür hediyesi takdim etti.