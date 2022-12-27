Osmangazi'de edebiyatseverleri buluşturan etkinlik

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde ‘Hikaye Okumaları’ programı düzenlendi.

Muradiye Mahallesi’nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi. Abdullah Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği Hikaye Okumaları programında Ahmet Şevki Şakalar; ‘Sevda Durağı’ adlı kitabından yola çıkarak hikaye, şiir, insan, hayat ve dostluk gibi bizi biz yapan değerleri katılımcılara iletti. Bunun yanı sıra hayat yolculuğundan bahseden Şakalar, iyi şair ve yazar olmanın yolunun ahlaklı bir insan olmaktan geçtiğini belirtti.

Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca kendisine yönetilen soruları cevaplayan Ahmet Şevki Şakalar, aynı zamanda kitabını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.