Osmangazi'de en çevreci muhtar ve öğrencilere plaket

Osmangazi Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde ilçede en fazla atık pil, yağ ve ambalaj toplayan muhtar, öğretmen ve öğrencileri plaketle ödüllendirdi.

Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş’ta 5 bin metrekare alanda kurduğu Bursa’nın ilk birinci sınıf atık geliştirme merkezinde atıklar, 14 ayrı kategoride ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Merkezde bugüne kadar 108 bin 177 ton ambalaj atığı toplanarak 1 milyon 50 bin ağacın kesilmesi önlenirken, 818 bin litre nebati atık yağ toplanarak da 818 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesinin önüne geçildi. Ayrıca, 85 ton atık pil toplanarak 6 bin 120 dönüm tarım arazisi kirlenmekten kurtuldu. 152 ton elektronik atık toplanarak tehlikeli atıkların doğaya karışması önlenip bu atıkları kullanıma hazır hale getirip lisanslı tesislere gönderildi. Demirtaş Atık Merkezi’nde 2021 yılında 1 ton atık ilaç toplanarak bu ilaçların doğaya karışmasının önüne geçilirken, toplanan 2 bin 146 ton atık giysi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 10 ton ömrünü tamamlamış lastik merkezde toplandı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Osmangazi ilçesinde en çok atık toplayan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencileri ile Hürriyet, Nalbantoğlu ve Dumlupınar Mahallesi muhtarları plaketle ödüllendirdi. En çok atık toplayan muhtar, öğretmen ve öğrenciler plaketlerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner’in elinden aldı. Ayrıca Demirtaş Atık Getirme Merkezi’nde Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmen ve öğrencileri ile muhtarlara atık merkezinin tanıtımı yapılarak sıfır atık konusunda seminer verildi.

Daha temiz ve çevreci Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, “İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017 yılında Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan ’Sıfır Atık Projesi’nin başlatılması ile Osmangazi Belediyesi olarak hem belediye birimlerimize hem de ilçe geneline Sıfır Atık Belgesi aldık. Yalnızca şehrimizin değil, ülkemizin ve hatta dünyamızın geleceği için attığımız adımlardan biri olan ‘Sıfır Atık’, insanlığın geleceği adına başlatılmış önemli bir sorumluluk hareketidir” dedi.

“Belediyeler arasında Türkiye ikincisi olduk”

Atıkların, aslında birer enerji kaynağı olduğu bilinciyle, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesi ürünü olduğunun bilinmesi gerektiğini belirten Döner, “2013 yılında hayata geçirdiğimiz Gezici Mobil Atık Getirme Aracı Projesi ile Türkiye’de bir ilke daha imza attık. Her gün bir mahallede konuşlanan özel giydirilmiş atık toplama aracına hemşehrilerimiz atıklarını bırakıyor. Böylece Atık Getirme Merkezine uzakta ikamet eden vatandaşlarımız, mahallesine gelen seyyar atık getirme aracına ulaşarak belirlenen atıkları yetkililere teslim ediyor. Türkiye genelinde 2020 yılında 72 Belediyenin çalışması, toplanan e-atık (aydınlatma ekipmanları) miktarları esas alınarak değerlendirilmiş ve belediyemiz, 5. grup (aydınlatma ekipmanları) atık elektrikli ve elektronik eşya kategorisinde, toplanan e-atık miktarına göre sisteme en fazla katkı sağlayan belediyeler arasında Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca, dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması için okullarda ve mahallelerimizde gerekli eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz. Türkiye çapında en fazla geri dönüşebilen, atık toplayan belediyeler arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.