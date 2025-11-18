Osmangazi'de engelli bireyler yarınlara güvenle hazırlanıyor

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği nitelikli kurslar sayesinde engelli bireylerin 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak ve iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Osmangazi Kent Konseyi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğiyle ücretsiz E-KPSS kurslarını hizmete sunuyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu eğitimler, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 16.30-22.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Coğrafya, tarih, matematik, Türkçe ve Anayasa gibi pek çok derste uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanan kursiyerler, geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor.

8 Eylül itibarıyla kurs çalışmalarına başladıklarını ve 8 ay boyunca engelli bireylerin eğitim göreceklerini belirten Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, lise, ön lisans ve lisans olmak üzere 3 ayrı sınıfta özel ihtiyaç sahibi bireylere ücretsiz olarak hizmet verildiğini kaydetti. Kurslara dair bilgilendirmelerde bulunan Başkan Koca, "Lise sınıfımızda 35 öğrenci, ön lisans ve lisans sınıfımızda da 15 öğrencimiz var. Yüzde 40 oranında engellilik raporuna sahip olan herkes bizlere başvurabilir. Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, Osmangazi ilçemizde engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olabilmeleri için gerekli istihdam, üretim, kültürel ve sporsal faaliyetler gibi unsurlarda çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Eğitim veren Türkçe öğretmeni Mustafa Dumanlı ise, "Burada arkadaşlarımızla hem E-KPSS hazırlığı yapıyoruz hem de onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Konular hakkında bilgiler veriyor, test çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz son derece verimli geçiyor. Katlımlar çok iyi. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne ve Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.