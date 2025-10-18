Osmangazi'de Genç Girişimciler İçin Çalıştay Zamanı

Osmangazi Belediyesi’nin gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve bu fikirlerin hayata geçirilerek kalıcı olmasını sağlamak amacıyla attığı önemli adımlardan biri olan Genç Girişimcilik Çalıştayı, 22 Ekim Çarşamba günü Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

Osmangazi Belediyesi, kendi yol haritasını belirlemek isteyen girişimci gençler için ‘Genç Girişimcilik Çalıştayı’ düzenliyor. Gençler adına girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ve fikirlerin gündeme geleceği çalıştay, Osmangazi Gösteri Merkezi’nin ev sahipliğinde 22 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Akademisyenler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek çalıştayda, kuşaklararası girişimcilik, fikirden uygulamaya giden yolda girişimciliğin ilkeleri, girişimcilik ekosisteminde tematik alanlar, girişimcilik ekosistemine inovatif yaklaşımlar temaları üzerinde konuşmalar yapılacak.

Bursa’da genç girişimci kültürünü geliştirmek ve bu ekosistemi oluşturmak adına önemli konuların gündeme geleceği çalıştayda katılımcılar, farklı temalarda oluşturulan çalışma masalarında fikir alışverişinde bulunacak. Projeleriyle fark oluşturmak isteyen tüm genç girişimciler programa katılabilecek.