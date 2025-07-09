Osmangazi'de kadınlara özel sağlıklı yaşam buluşması

Kadınların yaşam kalitesini yükseltmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bu kez cinsel sağlık, hijyen ve beslenme konularını gündeme taşıdı.

Osmangazi Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam, sosyal katılım ve bireysel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Kadın Kadına Mahalle Buluşmaları"nın bu haftaki buluşmasında, cinsel sağlık, hijyen ve beslenme konuları ele alındı. Altınova Mahallesi’nde bulunan Altınova Spor Tesisi’nde düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör, Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, Altınova Mahalle Muhtarı Vildan Şentürk ve çok sayıda kadın katıldı.

Ayda iki kez yapılması planlanan etkinliklerin bu buluşmasında; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, Psikolojik Danışman Berrak Damla Karaca, Uzman Diyetisyen ve Fizyoterapist Sümeyye Şükran Özkeleş, Diş Hekimi Özlem Mutaf Yağcı ve Avukat Ayşe Simge Demir Okuroğulları konuşmacı olarak yer aldı. Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen programda, temel kadın sağlığı, kişisel hijyen, beslenme, ruh sağlığı ve hukuki haklar konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, "Bu program ile 4 modül içeren ve her modülde farklı sağlık aşamalarını anlatacağımız ve kadınlarla dayanışacağımız bir buluşma serisi düzenlemek istiyoruz. Osmangazi ilçemizin çeşitli mahallelerinde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi. Baysal, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü yer alması için bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.

"Bedenini tanıyan kadın güçlenir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer, kadınların kendi bedenlerini tanımalarının önemine değinerek, "Kadın, ataerkil toplum yapısında uzun yıllar ikinci planda yer aldı. Ancak bedenini tanıyan, kendi sağlığı hakkında bilgi sahibi olan kadın güçlenmeye başlar. Ne yazık ki, birçok kadın hâlâ ‘öğrenilmiş utangaçlık’ nedeniyle doktora gitmekten çekiniyor. Bu tabuların yıkılması gerekiyor" dedi.

Psikolojik Danışman Berrak Damla Karaca, etkinlikte kadınlara nefes ve esneme egzersizleri yaptırarak fiziksel ve ruhsal rahatlamaya yönelik küçük uygulamalar gerçekleştirdi.

Diş Hekimi Özlem Mutaf Yağcı ise özellikle çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunmasında ailenin rolüne vurgu yaparak, "Çocuklar ailelerini örnek alır. Diş sağlığı bir bütün olarak ele alınmalı. Diş kayıpları sadece estetik değil, çiğneme ve ağız sağlığını da doğrudan etkiler. 12 yaş öncesi tel tedavisinde dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Avukat Ayşe Simge Demir Okuroğulları da aile içi eğitimde ‘anne’ rolünün taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Toplumun dönüşümü ailede başlar. Kadın ne kadar güçlü ve bilinçliyse, yetişen çocuklar da o denli sağlıklı bireyler olur," ifadelerini kullandı.

"Kadın Kadına Mahalle Buluşmaları"nın ilerleyen haftalarda Osmangazi’nin farklı mahallelerinde düzenlenmeye devam edeceği açıklandı.