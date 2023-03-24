Osmangazi'de kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri tapularına kavuştu

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı 8. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde deprem riskli alanda yapılan konutların tapularını hak sahiplerine kura çekiminin ardından törenle teslim etti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 8. Etap Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. 24 Mart Cuma günü Ördekli Kültür Merkezinde noter huzurunda yapılan kura çekiminde 15. Noter Başkatibi Osman Koçdemir hak sahiplerinin ismini çekti. İsmi okunan hak sahibi ise sahneye gelerek daire numaralarının bulunduğu cam fanustan kendi dairesini seçti. Kura çekiminin ardından hak sahipleri tapusuna kavuştu.

“Söylemesi kolay, uygulaması zor”

Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm projeleri ve deprem tehdidine tedbir almaya önem verdiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz Osmangazi Belediyesi olarak 2009 yılında göreve geldiğimizde kentsel dönüşümle ilgili Soğanlı bölgesinde projelere başladık. Bakanlıkla birlikte bu çalışmaları sürdürdük. İlk dört etabı yaptık, sonraki etapları Osmangazi Belediyesi kendi bünyesinde gerçekleştirdi. Kentsel dönüşüm söylemesi çok güzel fakat uygulaması çok zor bir proje. Neden yapıldığını iyi kavramak lazım. Deprem riski nedeniyle yaşamış olduğumuz konutları sağlam hale getirilmesi ve orada güvenli bir şekilde oturmamızı temin etmemiz için kentsel dönüşüm projeleri önemlidir. Güvenilir konutta yaşıyorsak o zaman bu tür depremlerden korkmaya bir sebep kalmıyor” şeklinde konuştu.