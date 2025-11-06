Osmangazi'de kitap dolu günler sürüyor

Osmangazi Belediyesi’nin YAYKOOP (Yayıncılar Kooperatifi) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Osmangazi Kitap Fuarı, 5’inci günde de yoğun ilgi gördü.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen Osmangazi Kitap Fuarı kentin farklı noktalarından kitapseverleri bir araya getirdi.

Gazeteci Gürses’in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, ülkenin sosyo-ekonomik durumundan, kadınların hayata dair başarıyla üstlendiği sorumluluklara kadar uzanan geniş bir yelpazede dikkat çekici noktalara işaret edildi.

Fuarı gezerek, öncelikle Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Özlem Gürses, "Bursa’ya bir vesile bulup gelmeyi çok seviyorum. Bursa’yı, Bursalıları çok seviyorum. Benim için bu bir kavuştay demek aslında" sözleriyle dinleyicileri selamladı.

Gazeteci Gürses, "Bazen dertleşiyoruz, acaba bugünlerin sonu bir aydınlığa kavuşur mu diye. Muhakkak ki kavuşur. Ben umudunu koruyanlardanım. 1970, Ankara doğumluyum. Devlet memuru bir ailenin kızı olarak büyüdüm. O zamanlar inanır mısınız, orta sınıf diye bir şey vardı. Hem memleketin ahlak ve moral değerlerini nesillere aktardılar, hem bu ülke için ürettiler; inanılmaz katkılar sağladılar, onurlu namuslu hayatlar yaşadılar ve inanılmaz evlatlar yetiştirdiler. İşte öyle bir evde tek çocuk olarak büyüdüm. O ailelerin şöyle bir fikri vardı; çalışırsan, okursan, başarırsın. Bize öğretilenlerin tam tersini yaşadığımız günlere geldik ama ben hala bize öğretilen değerlerin, gün gelip yeniden popüler ve değerli olacağını düşünüyorum" dedi.

Yakın zamanda bir proje vesilesiyle bilime değer veren ve bu yönde önemli çalışmalar yapan kadınlarla tanıştığını belirten Gürses, "Gencecik bilim kadınları, inanılmaz işler yapıyor. Medyada sabahtan akşama ’influencer’ tipleri anlatmaktansa, bilim kadınlarımızı anlatmamız lazım. Kendi kanalımda bunları yapmaya çalışıyorum. Ekranların kutuplaştıran ve sürekli olarak abuk sabuk tipleri rol model diye önümüze getiren algoritmasını değiştirebilmemiz ve orta sınıfı, kendi onuruyla, namusuyla ayağa kaldırıp, hem bu moral değerlerini, hem de bu güzel idealizm fikrinin yeniden gelmesini sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Söyleşiler ve imza günleriyle devam eden fuarın beşinci gününde, yazarlar Barış İnce, Aylin Balboa ve İsmail Güzelsoy da kitapseverlerle buluştu.

Eserlerinde toplumsal ve bireysel temaları işleyerek, cinayet ve gerilim kurgularıyla öne çıkan Yazar ve Gazeteci Barış İnce ile mizahi ve gözlemci üslubuyla beğeni toplayan Yazar Aylin Balboa, söyleşide deneyimlerini Bursalılar ile paylaştı. İnce ve Balboa söyleşinin ardından okurlarına imza verdi. Fuarda günün son etkinliğinde çok katmanlı kurgularla tarihi, toplumsal ve bireysel konulara perde açan Yazar İsmail Güzelsoy, ’Okumanın Psikolojisi’ temalı konuşmasında önemli bilgiler verirken, akabinde kitapseverlere imza dağıttı.