Osmangazi'de Kütüphane Haftası etkinlikleri

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, 59. Kütüphane Haftası çerçevesinde 7’den 77’ye her yaş grubuna hitap edecek çok zengin bir program hazırladı.

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan vizyon projeleri arasında yer alan Bilgi Evleri’nin en geniş olanı Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Kütüphane Haftası dolayısıyla eğitimci Cemil Kılıç’ı “Okumanın Serüveni” seminerinde ağırladı. Yoğun katılımın sağlandığı program boyunca Kılıç, okumanın insan hayatındaki önemini ve kitap seçerken doğru eserler bulma yöntemlerini edebiyatseverlere anlattı.

59’ncu Kütüphane Haftası’nın dolu dolu geçeceğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kütüphaneler kültürümüzün ve medeniyetimizin eserlerini barındıran hazinelerimizdir. Önemli olan bu hazinelerden doğru şekilde istifade etmektir. Bizler, bu vesileyle Kütüphane Haftası için farklı bir etkinlik programı hazırladık. Bu vesileyle herkesi kitap okumaya davet ediyor, tüm hemşehrilerimin Kütüphaneler Haftasını kutluyorum.” dedi.

28 Mart Salı günü Emek Bilgi Evi’nde Matt Haıg’in Gece Yarısı Kütüphanesi kitabından kitap tahlili ile devam edecek etkinliklerinde; 30 Mart Perşembe günü saat 15.00’de Demirtaş Kültür Merkezi’nde eğitimci-yazar Ayşe Serra Kara ile ‘Erken Yaşta Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanma’ semineri düzenlenecek.

Kütüphane Haftası etkinliklerinin finali ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapılacak. 2 Nisan Pazar günü Saat 12.00’de Taner Baba’nın müzikleri ile Ertuğrul Bozkurt’un hikaye ve masal anlatımıyla başlayacak etkinlikler, saat 14.00’de Dr. Ali İhsan Akçay’ın sunumuyla ‘Kitabın Serüveni’ programıyla devam edecek. Bunun yanı sıra Müzehhip Emine Aksakal, Minyatür Yasin Urhan, Mücellid Hüseyin Delil, Hafız-ı Kütüp Osman Nuri Solak, Ebru Sanatçısı Münevver Gürevin, Kağıt İmalatçısı Emrah Yılmaz ve Hat Sanatçısı Mahfuz Zunnun Emin de tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak. Aynı gün saat 17.00’de ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ‘Sessizliğin Çağıltısı: Okumak’ söyleşisiyle Bursalılar ile buluşacak.