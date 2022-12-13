Osmangazi'de mesleki eğitimler sürüyor

Osmangazi Belediyesi’nin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için düzenlediği kurum içi mesleki eğitim seminerleri devam ediyor. Güvenlik personeline yönelik düzenlenen ve beş gün süren seminerde, güvenlik personeline “Etkili İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme Yolları” konusunda eğitim verildi.

Vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak adına personele yönelik eğitim programları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, son olarak güvenlik personeline yönelik “Etkili İletişim” eğitimi gerçekleştirdi. Konularında uzman personel tarafından güvenlik görevlilerine yönelik düzenlenen ve 5 gün süren eğitim seminerine katılan güvenlik personeline, vatandaşlarla karşılıklı iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verildi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere 5 grup halinde katılan personele, belediyenin kapısını çalan vatandaşlarla doğru ve etkili iletişim kurmanın yolları hakkında bilgiler verildi.

Yatırım ve hizmetleriyle Türkiye’de pek çok yerel yönetime örnek bir belediye olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugüne kadar eğitim, sağlık, spor, çevre ve sosyal sorumluluk gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda günü kurtarmak değil, kalıcı yatırım ve hizmetler gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken, bir yandan da vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için, hizmet kalitesini artırmak için personelimize yönelik pek çok eğitimler düzenledik. Daha modern ve daha yaşanabilir bir Osmangazi için geliştirip hayata geçirdiğimiz projeler kadar, vatandaşlarımızın kurumdan aldığı hizmet kalitesini artırmak için düzenlediğimiz kurum içi eğitimlerimiz de, bizim en dikkat ettiğimiz konulardan biri. Devlet kapısı olarak vatandaşlarımızın ilk çaldığı kapı olan belediyemizde en iyi hizmeti almaları için, personelimize yönelik düzenlediğimiz bu tür eğitimlerimiz bundan sonrada devam edecek” dedi.

“Etkili İletişim ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmenin Yolları” konulu eğitim seminerinin sonunda, seminere katılan personele sertifikaları, Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hasine Ardalı tarafından verildi.