Osmangazi'de metruk binalar bir bir yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi’de yer alan metruk binalar, ardı ardına yıkılıyor. İlçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binalar ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Osmangazi, Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kimi zaman madde bağımlılarının mekânına dönüşen ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapıları, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Muradiye Mahallesi’nde yer alan bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan ekipler, daha sonra iş makinesi desteğiyle harabeye dönen yapıyı yıktı. Yıkımın sonunda ortaya çıkan moloz ve atıklar, kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.