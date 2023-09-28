Osmangazi'de parklar yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, ilçede bulunan parkları yaptığı çalışmalarla yenileyerek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Soğanlı Mahallesi Dışbudak Parkı yenilenerek yeni haline kavuştu. Çocuklardan gelen istek ve taleplere göre parkları yenilenirken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yenilenen parkları tek tek inceliyor. Toplam 13 bin 140 metre kare alan üzerine kurulan Dışbudak Parkı’nda 385 metre kare oyun alanı, 9 bin 200 metre kare yeşil alan, 406 metre kare spor alanı, 630 metre kare yürüyüş yolu, 522 metre kare bisiklet yolu ile 120 metre kare egzersiz alanı bulunuyor. Parkta ayrıca 1. oyun gurubu, 3’lü aztek, 3 salıncak, 1 engelli salıncağı, 1. tahterevalli, 1, denge aleti, 8’li fitness takımı, 1 çeşme 2 pota, 16 bank, 15 piknik masası bulunuyor. 2 milyon 500 bin lira maliyetle yenilenen park yeni haliyle hizmet vermeye başladı.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Dışbudak parkını ziyaret eden Başkan Dündar, burada yaptığı konuşmada, “Soğanlı Mahallemize 13 bin metre karelik alan üzerinde yürüyüş parkuru, dinlenme yerleri, basket sahası, her yaşta insanın spor yapabileceği aletleriyle vatandaşlarımızın burada keyifli vakit geçirdiği parkı ilçemize kazandırdık. Mahallelerimizin nefes aldığı yerlere ihtiyacı var biz bu parkları bu düşünceyle yapıyoruz. Mahalleli gelip burada keyifli vakit geçiriyor. Spor yapıp, güzel sohbetler ediyor” dedi.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım ise, “Bu güzel hizmeti mahallemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a şahsım mahallem adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.