Osmangazi'de tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra kimi zaman madde bağımlılarının mekânına dönüşen ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son olarak Bahar Mahallesi’nde yasal süreci tamamlanan bir metruk binayı daha yıktı. Yıkım öncesi çevre güvenliğini alan ekipler, iş makinesi ile metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi. Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, madde bağımlıları tarafından mesken tutulması nedeniyle sokaktan geçerken kendileri ve çocukları için endişe duyduklarını ifade ederek, yıkım dolayısıyla Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti.