Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.

Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.