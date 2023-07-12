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- Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını
Osmangazi'de televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal alanda orman yangını
Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.
Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Çam ormanları ve koruluk alandaki orman yangını 5-6 noktada sürüyor. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangına ekipler müdahale ediyor.