Osmangazi'den Dr. Sadık Ahmet'e vefa

Osmangazi Belediyesi, hayatını Batı Trakya Türkleri’nin haklarını savunmaya adayan merhum Dr. Sadık Ahmet’in ismini yeniden düzenlenen dinlenme parkında yaşatacak.

Koğukçınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki yeşil alan Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmasıyla vatandaşların dinlenebileceği park haline getirildi. Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan dinlenme parkına 1995 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sadık Ahmet’in ismi verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, merhum Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türkleri’nin lideri olduğuna dikkat çekerek, “Toplumların liderleri vardır ve bu lider önemlidir. Dr. Sadık Ahmet de Batı Trakya Türk toplumunun lideridir. Batı Trakya Türklerinin sorunlarını gerek Yunanistan’da gerek yurt dışında gündeme getirmiş, bu sorunlara çözümler aramıştır. 1995 yılında elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Dr. Sadık Ahmet’e Türk halkı da sahip çıktı ve onun adını hep yaşattı. Biz de Bursa olarak onun adını caddelerde, sokaklarda, parklarda yaşatıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak yeniden düzenlediğimiz ve merhum Sadık Ahmet’in adını verdiğimiz dinlenme parkını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun.” dedi.

Koğukçınar Mahallesi Muhtarı Sait Ergen de Sadık Ahmet’in isminin mahalledeki caddenin ardından parka da verildiğini belirterek, Başkan Dündar’a teşekkür etti. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şube Başkanı Hasan Karaömer ve BATISİAD Başkanı Ahmet Er de Dr. Sadık Ahmet’e gösterdiği vefadan dolayı Başkan Dündar ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.