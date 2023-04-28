Osmangazi'den Elmasbahçeler'e örnek hizmet

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın merkezindeki yerleşim yerlerinden olan Elmasbahçeler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Sosyal Gelişim Merkezi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Elmasbahçeler Mahallesi’nde 37 yıl muhtarlık yapan merhum Mustafa Pamukçu’nun isminin verildiği merkez; muhtarlık binası, sağlık ocağı ve OSMEK kursları ve yeşil alanı ile birlikte mahalleye kazandırılan örnek bir proje oldu.

“Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi” için önemli projeleri Bursa’ya kazandıran

Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi’ni hizmete açtı. Toplam bin 400 metrekare alanda, 350 metrekare taban alanı üzerine iki kat olarak inşa edilen merkezin zemin katında sağlık ocağı, muhtarlık ve otopark, üst katında ise OSMEK kurslarının düzenleneceği derslikler bulunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, törende yaptığı konuşmada Elmasbahçeler Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi’ni, mahallenin ihtiyacı olan sağlık ocağı, muhtarlık binası ve OSMEK kurslarının bir arada olduğu, modern ve fonksiyonel yapısı ile güzel bir proje olarak hizmete sunduklarını söyledi. Yeni hizmet binasına mahalleye 37 yıl muhtar olarak hizmet etikten sonra yakın bir zamanda hayatını kaybeden Mustafa Pamukçu’nun adını verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu hizmetin mahalleye kazandırılmasında Mustafa amcamızın büyük emeği var. Hasta olmasına rağmen temel atma törenine katılarak bizleri yalnız bırakmamıştı. Temelinde onun da duası var. Maalesef bu hizmetin tamamlandığını göremeden hayatını kaybetti. Bizler de onun adını yaşatmak için bu merkeze adını verdik” dedi.

Dündar: “Bursa’ya değer katıyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri dev eserlerle Bursa’ya değer kattıklarını kaydeden Dündar, “Bu eserleri ilçemizin en ücra noktalarına taşıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip taleplerine çareler üretiyoruz. Bu mahallemize dünya standartlarında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzemizi kazandırdık. Eserlerimize yenilerini katmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilikte zirve proje dediğimiz, 3 farklı hizmetin bir arada olduğu BAREM’i inşa ettik. Bu hizmetin örneği başka bir yerde yok, Osmangazi Meydanı, Bursa’nın merkezinde çok önemli bir hizmet. Şehrin merkezinde 40 dönümlük bir alanda gelişime ayak uyduramayıp çöküntü olarak kalmış bir yerdi. Bizler de oradaki hak sahipleriyle anlaşarak kamulaştırmaları yaptık. Meydanın birinci etap çalışmaları bitme aşamasına geldi. Bu etap bittiğinde Panorama 1326 Bursa’nın yaptığı etkinin üzerinde bir etki yapacak. Proje bittiğinde meydan, Bursa’nın kalbi olacak.” diye konuştu.

Büyük eserlerin yanında mahallelere önemli hizmetler götürdüklerini anlatan Başkan Dündar, “Her mahallede bir hizmet birimimiz ve sosyal gelişim merkezlerimiz var. Buralarda vatandaşlarımızın hizmet ve nefes alabileceği mekânlar üretiyoruz. Bu hizmet binamız da Elmasbahçeler ve Demirtaşpaşalı vatandaşlarımızın nefes alabileceği yer olacak. Bu yerin yapılmasıyla ilgili rahmetli muhtarımız Mustafa Pamukçu’nun emeği çok fazla. Milletvekilimiz Refik Özen’e de desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet mahallemize, Osmangazi ve Bursa’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ala: “Bizim siyaset yapma nedenimiz, hizmet etmektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi’nin güzel hizmetlerinden bir yenisinin daha açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz gün yine farklı bir mahallede, güzel bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bugün de başka bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu güzel hizmetleri mahallelerimize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Bizim siyaset yapma nedenimiz, hizmet etmektir. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğuna dikkat çeken Ala, “Bizim fiziki bir sınırımız var. Ancak, bizim gönül coğrafyamız çok daha geniş. O bakımdan biz daha güçlü olmak zorundayız. Bu bizim için bir mecburiyettir. Etrafımızdaki ülkeler paramparça oldu. Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir savaş var. İki devlet başkanı ile görüşen tek bir lider var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz bunları her birinizin desteğiyle yapıyoruz. 20 yıldır her türlü belaya karşı, hep arkamızda durdunuz. Siz, hep Türkiye’nin istikrarından yana oldunuz. Biz de o gücü kötüye kullanmadan, uluslararası alanda da güce çevirdik ve yolumuza devam ediyoruz. Etraftaki kargaşanın içinde Türkiye, bir istikrar adası halinde devam ediyor ise bu sizin sayenizdedir.” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, doğduğu ve sokaklarında büyüdüğü Elmasbahçeler Mahallesi’nde güzel bir hizmetin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Osmangazi Belediyemiz’in bu güzel hizmeti aynı zamanda bir vefanın örneği. 37 yıl bu mahalleye hizmet etmiş Mustafa Pamukçu Amcamızı rahmetle anıyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a vefasından ve bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Elmasbahçeler Mahalle Muhtarı Yaşar Gül de konuşmasında Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Hep hayal ettiğimiz bu güzel eseri mahallemize kazandıran, eser ve hizmet siyasetiyle Osmangazi’nin her köşesine mührünü vuran, değerli Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar’a teşekkür plaketi

Merhum Mustafa Pamukçu’nun ailesi de vefa örneği sergileyen Başkan Dündar’a bir teşekkür plaketi verdi. Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un dualarıyla açılış kurdelası kesilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve protokol, sosyal gelişim merkezini gezdi. OSMEK kurslarında eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Ala, daha sonra Aile Sağlığı Merkezi’ne geçerek sağlık çalışanlarını ziyaret etti.