Osmangazi'den Filibe'de kardeşlik iftarı

Ramazan ayı boyunca deprem bölgesi ve Bursa’da farklı noktalarda iftar ve sahur sofraları kuran Osmangazi Belediyesi, mübarek ayın bereketini ve manevi havasını Balkanlar’a taşıdı. Bulgaristan’ın Filibe kentinde Osmangazi Belediyesi tarafından verilen toplu iftar yemeğinde binlerce soydaş aynı sofrada buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ecdat yadigârı topraklarda ramazanın manevini iklimini yaşattıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ramazan ayı bu yıl buruk bir şekilde idrak edilirken, Osmangazi Belediyesi başta deprem bölgesi olmak üzere Bursa ve Balkanlar’da iftar sofraları kurdu. Gaziantep İslahiye ve Hatay Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği dağıtan Osmangazi Belediyesi, Bursa’da da Osmangazi ilçenin 5 farklı noktasında her gün 3 bin 500 kişilik iftar yemeği ikram etti. Balkanlar’daki ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşları da unutmayan Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’ın Filibe kentinde iftar yemeği verdi.

Filibe’deki Osmanlı eseri Muradiye Camii önünde kurulan iftar sofrasına; Başkan Dündar’ın yanı sıra; Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Müftüsü Taner Veli, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parti yönetimi, milletvekilleri ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar katıldı.

Dündar’dan yardım teşekkürü

İftar öncesinde masaları tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soydaşlara Bursalıların selamını iletti. İftar programında konuşan Başkan Dündar, Türkiye olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, asrın felaketinde Bulgaristan ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen yardımlara teşekkür etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara yol açtığını ifade eden Dündar, “Bu asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Tüm insanlığın sahiplenmesi, hükümetimizin ciddi çalışmalarıyla birlikte depremin 20. günü kalıcı konutların temeli atıldı. İnşallah bir yıl sonra herkes yeni evlerine yerleşmiş olacak. Rabbim, hiç kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Bulgaristan’ın 2 Nisan’da sandık başına gittiğini hatırlatan Başkan Dündar, “Komşu ülkemizde 2 yıl içinde 5. seçim oldu. Artık, bu seçimden sonra inşallah Bulgaristan’da hükümet kurulur ve bir rahatlama olur. 14 Mayıs’ta Türkiye olarak biz de bir seçim yaşayacağız. İnşallah, bu seçimler de başarıyla sonuçlanacak. Böylece bölgenin huzuru, güveni, ekonominin gelişimi adına ciddi adımlar atılacaktır. Bu seçimler, dünya barışına da önemli katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de Filibe’de Osmangazi Belediyesi’nin iftar sofrasında bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ramazan ayında, mübarek bir gecede Osmangazi Belediyemiz’in programında bir araya geldik. Bu program, güzel bir gelenek haline geldi. Ramazan ayını Bulgaristan’ın farklı şehirlerinde hep birlikte idrak ediyoruz. Ecdat yadigarı camilerimizin önünde hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Şumnu’da birlikteydik. Bu yıl da Muradiye Camii’nin önünde kurulan Osmangazi Belediyesi’nin iftar sofrasında buluştuk. Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Osmangazi Belediyesi, soydaşları yalnız bırakmıyor”

Türkiye’deki büyük depremin acısını yaşadıklarını dile getiren Büyükelçi Sekizkök, “Deprem olduktan sonra Mustafa Dündar başkanımızı aradım ve şunları söyledim: Siz yıllardır Osmangazi Belediyesi olarak Bulgaristan’daki kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız, desteklerinizi esirgemediniz. Onlar sizin sayenizde Türkiye’nin, başlarının üzerinde uçan bir kartal gibi gölgesine sığındılar. Türkiye’nin manevi desteğini sizler sayesinde hissettiler. Şimdi sıra Bulgaristan’daki kardeşlerimizde. Türkiye’nin zor günlerinde şimdi onlar bizim yanımızda oldular. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah, başımıza bir daha böyle musibetler gelmez. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güzel dostluk ilişkisine de zeval gelmesin.” dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı da anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini sunarak, “Osmangazi Belediyesi’nin Bulgaristan’da her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programları birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Türkiye, büyük bir felaket yaşadı, hepimiz çok üzüldük. Bu sıkıntı günlere rağmen başkanımız fırsat bularak bizleri yalnız bırakmadı. Ramazan ayını hep birlikte geçiyoruz. Depremin ilk anından itibaren yardım kampanyası düzenleyerek Türkiye’ye gönderdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Biz eminiz ki, büyük Türkiye’miz güçlüdür. Bu felaketin içinden de çıkıp, yaralarını saracaktır. Türkiye’deki kardeşlerimiz için dualarımız ve yardımlarımız devam edecektir. Başkanımız Mustafa Dündar’a 2 Nisan seçimlerinde verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursa’dan giden imam hatip ve hafızlar, iftar sonrasında Muradiye Camii’nde Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu.