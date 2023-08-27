Osmangazi'den huzur veren yıkım

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor. Küplüpınar Mahallesi’nde bulunan, alkol ve uyuşturucu kullananların mekanı haline gelen metruk bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar konusundaki şikayetleri değerlendiren belediye ekipleri, Küplüpınar Mahallesi’nde bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım esnasında olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınırken, yıkım sonunda molozlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Mahalle sakinleri, yıkılmaya yüz tutmuş riskler içeren binanın yıkılmasından dolayı rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.