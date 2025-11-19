Osmangazi'den kitapla büyüyen nesillere destek

Osmangazi Belediyesi, kitaba değer veren yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarak, öğrencilerin yeni kütüphane ile buluştuğu anlamlı etkinlikte yerini aldı. Bursalı bestekar Yıldırım Gürses, vefatının 25’inci yılında adını taşıyan Yıldırım Gürses Ortaokulu’nda düzenlenen programla saygı ve minnetle anıldı.

Osmangazi Belediyesi, ‘Bir Kitap Biletin Olsun’ topluluğu tarafından Yıldırım Gürses Ortaokulu’na kazandırılan yeni kütüphaneye destek oldu. Kitap desteğini topluluk üyeleriyle birlikte öğrencilere teslim eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye olarak çocukların eğitim yolculuklarına güzel bir dokunuş yaptıklarını vurguladı.

Program kapsamında ilk olarak Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile kütüphaneyi gezen Esendemir, "Osmangazi Belediyesi olarak başkanımız Erkan Aydın öncülüğünde Yıldırım Gürses Ortaokulu’na kazandırılan yeni kütüphaneye destek olduk. Böylece öğrencilerin daha nitelikli kaynaklara ulaşmasına katkı sağladık. Modern yapısıyla öğrencilerin merak duygusunu harekete geçiren, zengin kitap koleksiyonuyla araştırma ve öğrenme isteğini pekiştiren bu kütüphanenin, gelecek nesillere ışık tutacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kütüphane açılışının ardından Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Yıldırım Gürses’in yaşamını ve müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserleri anlatan özel bir belgesel, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Esendemir, aynı zamanda kitapseverlerin Osmangazi Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına kazandırılan kütüphanelerinden faydalanabileceklerini hatırlattı.