Osmangazi'den mahallelerin çehresini değiştiren yıkım

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde tehlike saçan metruk yapıları yıkarak, çarpık yapılaşmayı ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaları tespit edip, yapılan incelemelerin ardından tek tek yıkıyor. İlçenin dört bir tarafını mercek altına alarak metruk yapıları tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istekleri doğrultusunda Çeltik Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Madde bağımlıları tarafından mesken tutulması nedeniyle sosyal riskler arz eden metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı. Yasal zemin oluşturarak yıkımı gerçekleştirilen metruk yapıların ortadan kaldırılması ile birlikte mahallelerin çehresi de değişiyor.