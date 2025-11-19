Osmangazi'den öğrencilere hayat kurtaran eğitim

Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla kapsamlı bir afet farkındalık eğitimi düzenledi. Deprem, yangın ve sel gibi afetlerde hayati önem taşıyan bilgiler öğrencilere aktarılırken, eğitim tatbikatlarla desteklendi.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mümin Canbaz İlkokulu’nda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen programda; afetlerin oluşum nedenleri, risklerin nasıl azaltılabileceği, afetlerde önem taşıyan davranış biçimleri işlendi. Bunun yanı sıra deprem çantası hazırlamanın inceliklerini öğrenen öğrenciler, ‘çök-kapan-tutun’ uygulaması, yangın anında tahliye yöntemleri ve sel durumunda alınması gereken tedbirler konularında hem teorik hem de pratik bilgiler edindi.

Eğitimin en dikkat çekici bölümü ise okul bahçesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatları oldu. Gerçeğini aratmayan bir senaryoyla yürütülen tatbikatlarda öğrenciler, öğrendiklerini uygulama şansı bularak kriz anında koordineli hareket etmenin önemini deneyimledi. Tatbikat boyunca miniklerin ciddiyeti ve özverisi programın amacına ulaştığını bir kez daha gösterdi.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmeni Tuğba Arda, "Bursa, deprem bölgesinde yer alıyor. Dolayısıyla her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizler, bu kapsamda periyodik olarak okullarımızda çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Depremin yanı sıra yangın ve sel felaketlerinde alınması gereken tedbirleri anlatıyoruz. Afet bilinci aşılamayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Mümin Canbaz İlkokulu’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmamız oldukça verimli geçti. Eğitimlerimizi tatbikatlarımızla destekledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim ve tatbikatı yakından takip eden veliler ise uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.