Osmangazi, kalıcı hizmetlerle gelişiyor

Osmangazi Belediyesi, gelişim bölgelerinden Emek’e yeni bir spor tesisi kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde talebi karşılamayan eski futbol sahasını yıkarak, yerine inşa edeceği yeni spor tesisi ile daha çok gencin faydalanmasına imkân sağlayacak. Mahalle sakinleri ve amatör kulüplerinin ihtiyacını karşılayacak olan spor tesisisin temeli törenle atıldı. 31x61 metre boyutlarında halı saha ve 550 metrekarelik iki katlı binadan oluşacak Emek Spor Tesisi’nde 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alacak.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin 136 mahallesinde ihtiyaca göre hizmet ürettiklerini belirterek, “Birbirinden farklı ve her biri alanında en iyi olan projelerle Emek, gelişen Bursa’nın örnek mahallelerinden biri oldu. Bizler, nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Modern konut alanları, parkları, pazar alanları, kültür merkezleri ve daha birçok hizmet ile Osmangazi’de Bursa’nın geleceğini inşa ediyoruz” dedi.

Emek bölgesinde bugüne kadar her alanda sayısız yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Dündar, Taziye Evi, Aile Rehberlik Merkezi, Bilgi Evi, Nüfus Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, sağlık ocağı, açık ve kapalı pazar alanları gibi hizmetlerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana ‘Sporla Gelişen Bursa, Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Farklı branşlarda ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirecek kapasitede 48 yeni spor tesisini Osmangazi’mize kazandırdık. Toplamda ise 75 spor tesisimiz ile her yaştan hemşehrimize hizmet verirken; hayata geçirdiğimiz ilklerle de sadece Osmangazi ve Bursa’nın değil, Türkiye’nin gururu olduk. Emek Adnan Menderes Mahallemizde bugün temelini attığımız spor tesisi, hem hemşehrilerimiz hem de amatör spor kulüplerinin faydalanacağı güzel bir proje olacak. Yeni spor tesisimiz mahallemize hayırlı olsun. Gençlerimiz, inşallah okul dışındaki vakitlerini bu tesiste etkin bir şekilde kullanacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da temeli atılan Emek Spor Tesisi’nin Osmangazi ve Bursa’ya hayırlı olmasını dileyerek “Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, yılların verdiği birikimle Osmangazi için çok güzel hizmetlere imza attı. Bir tarafta belediyeciliğin normal ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan tarih, kültür ve spor alanında çok fazla hizmetleri var. Bursa deyince Osmangazi ilçesi akla geliyor. Başkanımızın ilçede kalıcı çok fazla hizmeti var, ben de Osmangazi’de yaşamış bir kardeşiniz olarak yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin Osmangazi Belediye’mizin yaptığı hizmetlerde ağırlanması bizi gururlandırıyor. Özellikle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yıl boyunca çok fazla turist ağırlıyor. Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetler saymakla bitmiyor. Emek bölgesine bu güzel spor tesisini kazandıracak olan başkanımız ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise, gençlerin sportif faaliyetleri için önemli bir hizmetin temelinin atıldığını ifade ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a, geleceğe yönelik bu önemli hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sportif faaliyetlerinin önünün açılması bakımından çok önemli bir yatırım” diye konuştu.

Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay da, Osmangazi Belediyesi’nin Emek bölgesine bugüne kadar hep kalıcı hizmetlerde bulunduğunu belirterek, Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Emek Spor Tesisi’ne ilk harcı davetli protokol dökerken, Başkan Dündar yaz spor okulu öğrencileri ile bir araya geldi.