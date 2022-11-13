Osmangazi kış çiçekleri ile renklenecek

Osmangazi Belediyesi, sonbahar ve kış aylarında kenti daha da güzelleştirmek adına 241 bin çiçek toprakla buluşacak.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumaya başlaması ile birlikte kış aylarında daha dayanıklı olan çeşitli türdeki kış çiçeklerini ilçe genelindeki parklara, meydanlara ve refüjlere ekmeye başladı. Yeşil alanlarda, tüm hızıyla devam eden çalışmalarda, ömrünü tamamlamış yaz çiçeklerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı 241 bin adet hercai, menekşe, çuha, sıklamen, kasımpatı, süs lahanası, sümbül ve lale soğanı toprakla buluşacak. Yürütülen çalışmalarda ekilen çiçekler, rengarenk görüntüleri ile Osmangazi’yi cennet bahçesine çevirecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış aylarında da Osmangazi’nin görselliğini güzelleştirmek istediklerini belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede, rengarenk bir Osmangazi sunmak için ilçenin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı çiçeklerle donatıyor. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Osmangazi’nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.