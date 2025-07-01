Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Kocaeli TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde dün TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yasal yük içerisine havuz yapılmak suretiyle gizlenmiş vaziyette 8 paket halinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb