Osmangazi Köprüsü'nde iki aracın lastikleri peş peşe patladı

Osmangazi Köprüsü'nde peş peşe giden iki aracın lastikleri patladı.

Osmangazi Köprüsü'nde iki aracın lastikleri peş peşe patladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Osmangazi Köprüsü’nde peş peşe giden iki aracın lastikleri patladı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü’nde seyir eden 34 GSZ 257 plakalı otomobil ve peşinden gelen 16 BIC 588 plakalı minibüsün arka sol lastikleri peş peşe patladı. Sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yardım bekledi. Köprüden aynı noktadan geçerken patlayan lastikler ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Daha önce de araç lastikleri patlamıştı

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yapan çok sayıda araç sürücüsünün de aynı sıkıntıyı yaşadığı öğrenildi. 2023 yılı Eylül ayında ise peş peşe 10 araç köprüden geçerken lastikleri patlamıştı.