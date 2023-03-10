Osmangazi Köprüsü'nde kaza
YALOVA (İHA) – Osmangazi Köprüsü'nde Kocaeli istikametine seyreden otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
YALOVA (İHA) – Osmangazi Köprüsü’nde Kocaeli istikametine seyreden otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü’nde Kocaeli istikametine seyreden 35 AGV 438 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ortasındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolun sağ şeridine savrulup, bariyere çarparak durdu.
Kaza sonrası bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, araçta güvenlik önlemlerini alırken, otoyol polis ekipleri de trafik geçişlerini sağladı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.