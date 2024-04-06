Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı

9 günlük bayram tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler TEM'de yer yer yoğunluk oluştururken, Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı seyrediyor.

Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

9 günlük bayram tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler TEM’de yer yer yoğunluk oluştururken, Osmangazi Köprüsü’nde trafik akıcı seyrediyor.

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, dün akşam saatlerinden itibaren yollara düştü. TEM otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşurken, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de trafik akıcı seyrediyor. Bursa, İzmir istikametine gidecek sürücüler ise Osmangazi Köprüsü’nü tercih ediyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Osmangazi Köprüsü’nde de trafik akıcı seyrediyor.