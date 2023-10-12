Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 yaralı
Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Osmangazi Köprüsü’nde meydana gelen ve 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Gebze istikametinden Yalova istikametinde ilerleyen D.Ö. idaresindeki 16 CER 55 plakalı kamyonet, Y.K. yönetimindeki 54 BD 368 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar 34 FDF 525 ve 34 FBU 684 plakalı otomobillere peş peşe çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Kocaeli’deki hastanelere sevk edildi.