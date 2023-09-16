Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri aynı anda patladı.

Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri aynı anda patladı.
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti. Bazı araçlar sol şeritte kalırken, bu durum kazaya da davetiye çıkardı. O anlar trafikteki başka sürücülerin kamerasına yansıdı.

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa’dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10’dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı. Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti. Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çakmak Yapı

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.