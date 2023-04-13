Osmanlı’nın ilk başşehri olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarihi dokuya uygun olarak yapılan kent meydanı açılış için gün sayıyor.

14 bin metrekarelik alana yapılan meydanda 8 bin 250 metrekare yeşil alan olurken, projede Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayrakları yer alacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir belediye başkanı Davut Aydın, “Osmangazi Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor. 200’den fazla fidan, bitki çeşitleri, süs havuzu, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve tören alanında içinde Osmangazi Millet Bahçesi” açılış için gün sayıyor bulunacağı Millet Bahçesi şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.