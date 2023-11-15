Osmangazi'nin dönüşümü için adaylık imzası atıldı

Belediye başkanı olması durumunda 3 yıl içinde Osmangazi’deki eski yapıların yüzde 60’ını kentsel dönüşümle yenileyeceğini vadeden Serkan Işık, AK Parti’den Osmangazi ilçe başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi adaylık maratonu başladı. Son dönemde kentsel dönüşüm konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şube Temsilcisi Serkan Işık, AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. Işık, aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’a teslim etti.

Bursa’daki pek çok yapının tehdit altında olduğuna dikkat çeken Serkan Işık, “1855’te yaşanan ve ‘küçük kıyamet’ olarak tabir edilen 7.5 şiddetindeki Bursa depreminin üzerinden geçen süreyi dikkate aldığımızda ortaya ürkütücü bir sonuç çıkıyor. Çünkü verilere baktığımızda büyük depremlerin bir yerde genellikle 150-200 yıl aralıklarla olduğunu görüyoruz. Bursa’nın en eski yerleşim yerlerini sınırları içine alan Osmangazi’deki mevcut yapı stokunu dikkate aldığımızda, 6’nin üzerinde yaşanacak bir depremin sonuçlarının ne kadar acı olacağını kestirmek zor değil. Tespitlerimize göre Osmangazi’nin yüzde 70’i depremden sonra yaşanacak yıkım tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Göreve geldiği takdirde Osmangazi ilçesindeki eski yapıların yüzde 60’ını 3 yıl içerisinde yenilemeyi taahhüt eden Serkan Işık, “Olmaz denilen yerlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için planlarımız hazır. Gerek inşaat alanındaki tecrübe birikimim, gerekse belediyecilik geçmişimi Osmangazi’mizin faydasına sunmak için göreve talibim. Taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği gibi, AK Parti eliyle son dönemde ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatıldı. Bizler de böylesine hayati bir konuda elimizden gelen gayreti göstermek ve bilgi birikimimizi insanımızın faydasına harcamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Osmangazi’de kentsel dönüşümün nasıl gerçekleşeceği konusunda uzun süre önce çalışmalarımızı başlattık. Geçtiğimiz eylül ayında İstanbul’da yapılan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası‘na Bursa’mızı temsilen katıldım. Şurada konuşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yüzde 90’dan fazlasının 1999 öncesi inşa edildiği bilgisini vermesi bizim çıkış noktamız olacaktır. Öncelikli hedefimiz eski yapıları bir an önce yenilemek. Planlarımız hazır. Göreve geldiğimiz takdirde, ilçemizdeki eski yapı stokunu hızlı bir şekilde ortadan kaldıracak, sağlam ve güvenli yapılaşmayı şehre kazandıracağız. Ayrıca kentsel dönüşümle birlikte gelecek sosyal dönüşümle de yaşam kalitesi en üst seviyeye taşınan bir Osmangazi ortaya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.