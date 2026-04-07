Osmangazi'nin şampiyon raketlerinden büyük başarı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor tenis takımı sporcuları, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Farklı kategorilerde gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken sporcular, Osmangazi’yi gururlandırdı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların yoğun katılımıyla kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada Tek Erkekler kategorisinde boy gösteren Osmangazili Emir Vatansever üçüncülük elde ederek kürsüye çıkarken, Yunus Emre Sarıaydın dördüncü olarak turnuvayı üst sıralarda tamamladı. Çift Erkekler kategorisinde birlikte mücadele eden Emir Vatansever ve Yunus Emre Sarıaydın ikilisi ise sergiledikleri uyumlu performansla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bunun yanı sıra Çift Erkekler kategorisinde Yusuf Ocak ve Antalya’dan gelen partneri Emre Çınar Oğuzlar güçlü rakipler karşısında gösterdikleri mücadele ile üçüncülük elde ederek bronz madalyaya ulaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörlerini yürekten kutladı.