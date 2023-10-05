Osmangazi'nin yollarına 23 bin ton asfalt

Osmangazi Belediyesi, 2023 yılının geride kalan 9 ayında 35 mahalledeki cadde ve sokaklarda toplam 23 bin ton asfalt serimi yaptı. 50 mahalledeki cadde ve sokaklar ise 19 bin ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen yama çalışmaları ile ulaşıma elverişli hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında hem sıcak asfalt kaplaması yaparken, hem de bozulan yolları hızla onarıyor. Osmangazi’de eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için 2023 yılı içerisinde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, yılın geride kalan 9 aylık periyodunda ilçe genelinde yaptığı asfalt kaplama ve yama çalışmaları için 42 bin ton asfalt kullandı. 35 mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 23 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, 50 mahalledeki muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 19 bin ton asfalt kullandı. Osmangazi Belediyesi, yılsonuna kadar asfalt serimi ve yama çalışmaları için 20 bin ton daha asfalt kullanmayı hedefliyor.

“Ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2023 yılında şuana kadar yürüttüğümüz çalışmalarla, ilçemizdeki cadde ve sokakları 23 bin ton sıcak asfalt ile buluşturduk. Bunun dışında zaman içerisinde zeminde yaşanan bozulmalar nedeniyle bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiğimiz yolar için de toplam 19 bin ton asfalt kullandık. Bundan sonraki süreçte kaplama, yama ve tamir bakım çalışmalarına devam edeceğiz. Daha güzel ve ulaşılabilir bir Osmangazi için çalışıyoruz” dedi.