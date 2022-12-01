Osmangazi şiddete 'DUR!' dedi

Osmangazi Belediyesi, kadına ve kız çocuklarına yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde ‘Aileden Topluma Şiddet Döngüsü’ konulu seminer düzenledi.

Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde Osmangazi Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi Psikoloğu Melike Oruç; şiddetin tanımı, şiddetin türleri, şiddet olarak tanımlanmayan fakat ruhta derin yaralar açan tutum ve davranışlar konularında bilgiler verdi. Bunun yanı sıra Oruç, erken çocukluk döneminden yetişkinliğe, gebelik sürecinden ebeveynlik tutumlarına kadar şiddetin beslendiği durumlara dikkat çekti.

Yoğun katılımın sağlandığı programda Sosyolog ve Aile Danışmanı Hatice Tan ise şiddet döngüsünü kırabilme, eş seçiminde şiddetin ayak izlerini erken dönemde fark etme ile sağlıklı toplum inşa etmenin öneminden bahsetti. Emek Aile Rehberlik Merkezi Birim Sorumlusu Mehmet Akgün de, aile tutumlarının çocuk ve yetişkin üzerindeki etkileri, şiddetle mücadele etmede başvuru mekanizmalarının önemi ve bireysel olarak üzerimize düşen sorumluluklara değindi.

Huzurlu bir toplumun temelinde her zaman kadınların yer aldığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziki değildir. Yapılan baskılar ve zorlamalarda şiddetin psikolojik boyutudur. Kadına karşı yapılan şiddetin her türlüsüne ‘DUR!’ diyelim. Kadına karşı şiddet değil, şefkat, saygı ve sevgi ile yaklaşmalıyız” dedi.