Osmangazi tüm imkânlarıyla depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından tüm imkânlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, arama kurtarma ekipleriyle, iş makineleriyle, sıcak yemek ikramlarıyla ve yardım tır’ları ile depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ekipler 2 kişiyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından

Tüm imkânlarıyla yardım seferberliğine katılan Osmangazi Belediyesi, deprem sabahının ilk ışıklarıyla birlikte 38 kişilik Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerini bölgeye gönderdi. Bölgeye ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ve gece-gündüz arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiren Osmangazili ekipler, 2 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. Osmangazili ekipler, tüm ülkeyi mutlu edecek haberler verebilmek adına bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını canla başla sürdürüyor.

Bölgedeki iş makinesi ve ekip sayısı arttırıldı

Osmangazi Belediyesi, 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak adına afet bölgesine peş peşe araç ve ekip sevkiyatı gerçekleştirdi. 334 personeli depremzedelere destek olmak adına bölgeye gönderen Osmangazi Belediyesi, afet bölgesindeki iş makinesi ihtiyacına cevap vermek adına 30 iş makinesini de deprem bölgesindeki kentlere sevk etti.

Günlük 2 bin kişilik sıcak yemek

Osmangazi Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Ekipler, sıcak yemek ikramıyla zor günlerinde depremzede vatandaşların yanında oluyor. Belediye ekipleri tarafından depremzedeler için kurulan güvenli alanlarda her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, depremden etkilenen bölgelerde depremzede vatandaşlara dağıtılıyor.

14 yardım tırı gönderildi

Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyası da her gün büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinin yer aldığı 14 adet yardım tır’ı bölgeye gönderildi. Yardım malzemeleri, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı.

“Şimdi birlik ve beraberlik zamanı”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. ‘Şimdi birlik ve beraberlik zamanı’ diyen Başkan Dündar, “Deprem haberini alır almaz tüm imkanlarımız ile depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimizle, iş makinelerimizle, yardımlarımızla ve yiyecek desteğimizle depremzede vatandaşlarımıza destek olabilirsek, onlara biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere Allah güç kuvvet versin. İnşallah çok daha fazla canımız enkaz altından kurtarılır. Allah bir daha böyle büyük felaketler, böyle büyük acılar yaşatmasın inşallah” dedi.