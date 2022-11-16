Osmangazili judoculardan 3 madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Edirne’nin kurtuluşu dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Judo Şampiyonası’nda madalyaya doydu.

Türkiye Judo Federasyonu’nun Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği II. Uluslararası Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 15 ülkeden toplam 670 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili yıldızlar göz doldurdu. Rakipleri karşısına erkekler +73 kilogramda çıkan Umut Şimşek birincilik başarısı elde ederken, kadınlar 48 kilogramda Nehir Telli ile 52 kilogramda Nisa Yavuz üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcular ve antrenörlerini kutladı.