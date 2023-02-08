Osmaniye'de can kaybı 502, yaralı ise 2 bin 173 olarak açıklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Osmaniye’de yıkıma yol açan deprem sonucu kentte yıkılan 102 binada 502 kişinin vefat ettiği, 2 bin 173 yaralının olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye’de 102 bina enkaza döndü. Deprem sonrası bölgede hemen başlayan arama ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremin ardından 44 saat geride kalırken, Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada 502 kişinin vefat ettiği, 2 bin 173 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki bloktan toplamda 64 dairenin enkaza döndüğü Metin Tamer Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinasyon sağlaması için görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan bilgi aldı.