Osmaniye'de hasar gören bina çöktü
Osmaniye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 katlı bina çöktü.
Osmaniye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 katlı bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Nahir yolu üzerinde bulunan 3 katlı ev 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar gördü. Bina bugün meydana gelen artçı sarsıntılar sırasında çöktü. Olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler eğitimli köpeklerle çalışmalarını sürdürüyor.