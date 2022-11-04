Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8-Amanoslar Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Amanoslar bölgesinde bin 216 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu’ başlatıldı. Operasyonun ilk iki gününde 11 ayrı noktada 6 adet el bombası, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve mühimmat ele geçirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-8-Amanoslar Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu’ başlatıldı. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 216 personel, 107 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

11 farklı noktada operasyon

Operasyonun ilk iki gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amanoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı’nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak barınak ve depolarda;

3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 6 adet el bombası, 5 adet roket mühimmatı, 926 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 adet şarjör, 14 adet EYP anahtarı (Alfa Fire), 2 adet EYP ateşleyicisi, 2 adet Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 adet EYP devre kartı, 3 adet EYP ateşleme kumandası, 5 adet el telsizi, 2 adet dürbün, 2 adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 2 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 180 adet çeşitli ebatlarda pil, 20 adet el feneri, 2 adet fotoğraf makinası, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve depo, sığınak ve barınakların imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.