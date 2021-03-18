Gaye öğretmen koronaya yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluve eşi Zafer Karamık korona virüse yakalandı. Karı koca Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve hamile olan Gaye öğretmenin erken doğum yöntemiyle bebeği doğum yaptırıldı ancak Gaye Kılıç Karamık hayatını kaybetti. Gaye öğretmenin dünyaya getirdiği bebeğinde de korona virüs tespit edilince bebeğe de aynı hastanede korona tedavisine başlandı.

Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye'de toprağa verildi.

İHA