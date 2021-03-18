Gaye öğretmen koronaya yenik düştü

Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye'de toprağa verildi.
İHA
Osmaniye’de hamileyken Covid-19’a yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Gaye öğretmene ölmeden önce doğum yaptırıldı ancak dünyaya gelen bebeğin de koronaya yakalandığı öğrenildi.
Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye'de toprağa verildi.
İHA