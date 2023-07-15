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- Osmanlı Devleti'nin ilk camisi olan Orhan Gazi Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anma programı
Osmanlı Devleti'nin ilk camisi olan Orhan Gazi Camii'nde 15 Temmuz şehitleri anma programı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile tarihi Orhan Gazi Camii'nde anma programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile tarihi Orhan Gazi Camii’nde anma programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Osmanlı Devleti’nin ilk camisi olan Orhan Gazi Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif’e Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız ve il protokolü katıldı. Mevlid-i Şerif sonrasında cami önünde Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya cemaate akide şekeri dağıtıldı.