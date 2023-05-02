Osmanlı eserleri günümüze uyarlanarak gelecek nesillere aktarılıyor

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından sim sırma sanatı kursunda ilmek ilmek işlenen ve Osmanlı’dan günümüze uyarlanan bohça, bindallı, ayakkabı, çanta ve sünnet yatağı gibi eserler; ’Edirne Sarayı’ndan Nakışlar’ isimli sergide görücüye çıktı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Elde Maraş İşi Sanatı Usta Öğreticisi Radife Ot ve öğrencilerinin Osmanlı’dan gelen geleneklerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürdüğü kursta yapılan çalışmalar açılan sergide tanıtıldı. Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Eşi Dilek Kırbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı kesti.

"Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması çok önemli"

Açılışta konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, geçmişten kalan benzer sanatların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti. Böyle kadim bir kültürü ve bu sanatı burada sergilemenin de çok önemli olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Biz her seferinde söylüyoruz; Edirne bir payitaht, sultanların şehri, şehirlerin sultanı diyoruz. Dolayısıyla geçmişten kalan bu kültürü bundan sonraki nesillere aktarmak da son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından sim sırma sanatı (dival sanatı) yöntemiyle yapılan 15 yıllık çalışmalardan oluşan ’Edirne Sarayı’ndan Nakışlar’ sergisi gezildi. Vali Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, sergide görücüye çıkan el işiyle işlenmiş bezeli bohçayı açarak inceledi.

Kursiyerlerden Müge Es, "Çeşitli bohçalar ayakkabılar panolar ve daha çok saray işlerinden esinlenerek onları günümüze uyarlayarak hayata geçirmeye ve geçmişe ait kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Öğrencilerimle birlikte 15 yıldır yaptığımız eserleri sergiliyoruz"

Edirne Halk Eğitim Merkezi Elde Maraş İşi Sanatı Usta Öğreticisi Radife Ot, "Öğrencilerimle birlikte 15 yıldır yaptığımız eserleri sergiliyoruz. Görmek isteyenleri bekliyoruz, sergimizi ziyaret edebilirler. Sergimizde geleneklere uygun Osmanlı sanatından günümüze kadar gelmiş olan bohçalar, ayakkabılar, çantalar, tablolar ve saray kültürü var. Osmanlı geleneklerinden gelen sünnet yatakları ve nişan bohçalarımız var. Onlar da günümüzde yaşatmaya çalışılıyor. Bu yıl 50 kursiyerimiz var. Kursumuz çok ilgi görüyor. Osmanlı sanatı zaten başlı başınca sim sırma olarak çok güzel bir sanat. Biz de bu sanatı öğrencilerimle birlikte yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın Gümilcine kentinden gelen Nuray Hasan, 7 yıl önce kursiyer olarak başladığı dival işi sim sırma sanatının ustası oldu. Şimdilerde bu sanatın Yunanistan’da gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

7 yıl önce Edirne’de Usta Öğreticisi Radife Ot ile tanışarak kursa başlayan ve aldığı eğitim sonrasında Gümilcine’de dival işi sim sırma biçki dikiş eğitmeni olarak bu sanatı yaşatan Hasan, açılışı yapılan sergide eserlerini görücüye çıkardı.

2 Mayıs Salı günü açılışı gerçekleştirilen sergi, 9 Mayıs 2023 tarihine kadar Devecihan Kültür Merkezinde açık kalacak.